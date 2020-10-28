Врач призвала отказаться от увлажнителя воздуха

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Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова предостерегла россиян от использования увлажнителей воздуха.
Как сообщает Агентство "Москва", специалист указала на вероятность развития других болезнетворных механизмов во влажном воздухе.
"Хотя в более влажном воздухе выживаемость вирусов гриппа снижается, существуют другие болезнетворные микроорганизмы, например, плесень, которые в условиях высокой влажности чувствуют себя вполне комфортно", – заявила Белова.
По ее словам, во влажном воздухе погибают около 30% вирусов, содержащихся в воздухе. Что касается именно гриппа, то эти вирусы теряют свойства при повышении температуры и относительной влажности воздуха.
Инфекционист подчеркнула, что единственным действительно эффективным способом защититься от гриппа является вакцинация. Она также отметила важность личной гигиены.
Главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов ранее заявил, что увлажнитель воздуха является хорошим способом поддерживать атмосферу в помещении при работе за компьютером. Из-за необходимости смотреть в экран человек реже моргает, и, как следствие, пересыхают глаза.
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