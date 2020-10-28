Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

04:43

Минздрав РФ опроверг проведение вакцинации туристов от COVID-19 на коммерческих условиях

общество медицина

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Минздрав РФ опроверг данные о планах проведения вакцинации туристов от COVID-19 на коммерческих условиях. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о продаже в ряде зарубежных стран туров в РФ с целью вакцинации против коронавируса.

"Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна", – подчеркнул Кузнецов.

Спикер отметил, что в первую очередь прививки будут делать россиянам.

"Абсолютный приоритет в вакцинации – у россиян", – подтвердил помощник министра.

Он добавил, что коммерческие поставки вакцины "Спутник V" смогут начаться лишь после удовлетворения внутренней потребности РФ,

Ранее стало известно, что вакцину "Спутник V" направили на преквалификацию в ВОЗ. Сообщалось, что ускоренная регистрация позволит сделать препарат доступным для всего мира в более короткие сроки.

Отмечалось также, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется совсем скоро. Об этом информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать