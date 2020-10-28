Минздрав РФ опроверг проведение вакцинации туристов от COVID-19 на коммерческих условиях

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Минздрав РФ опроверг данные о планах проведения вакцинации туристов от COVID-19 на коммерческих условиях. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в интервью ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о продаже в ряде зарубежных стран туров в РФ с целью вакцинации против коронавируса.

"Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна", – подчеркнул Кузнецов.

Спикер отметил, что в первую очередь прививки будут делать россиянам.

"Абсолютный приоритет в вакцинации – у россиян", – подтвердил помощник министра.

Он добавил, что коммерческие поставки вакцины "Спутник V" смогут начаться лишь после удовлетворения внутренней потребности РФ,

Ранее стало известно, что вакцину "Спутник V" направили на преквалификацию в ВОЗ. Сообщалось, что ускоренная регистрация позволит сделать препарат доступным для всего мира в более короткие сроки.

Отмечалось также, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется совсем скоро. Об этом информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.