Облачная погода с дождем и порывистом ветром ожидается в Москве 28 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в Москве в субботу, 28 сентября. По области вечером местами пройдет гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра до 17 метров в секунду и дождя, которые ожидаются в эти выходные в Москве.

В ближайшие дни в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков – от 7 до 20 миллиметров. Кроме того, во второй половине дня 28 сентября в некоторых районах Москвы и Подмосковья может пройти гроза.