В Москве после проверки документов направленные студентам повестки были отозваны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

У студента второго курса столичного вуза отозвали ошибочно отправленную повестку после того, как он предоставил необходимые документы в военкомат.

"26 сентября получил повестку на руки, сразу в ней расписался. Вчера получил справку в университете о том, что учусь, и сегодня прибыл сюда для уточнения документов. Здесь, на месте, предоставил все необходимые документы, их рассмотрели, отозвали повестку и написали, что не подлежит мобилизации", – рассказал студент Алексей.

Аналогичная ситуация произошла у студента Пермской фармацевтической академии Степана, который получил повестку, когда приехал в столицу к родителям.

"Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу. Думал, что какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда. Они посмотрели документы и отозвали повестку", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Эксперты рассказали, кому могут отозвать повестку

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