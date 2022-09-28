Эксперт перечислила медицинские причины ночных кошмаров

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Физическое самочувствие может оказывать влияние на возникновение у человека страшных снов, рассказала врач – сомнолог-невролог, директор сомнологической службы "Унисон" Елена Царева.
"По висцеральной теории сна информация от внутренних органов поступает в мозг во время сна, чтобы восстановить то, что нарушено. Если у вас нарушено пищеварение, нарушается дыхание, вы испытываете во сне болевые ощущения – это может переходить в сновидения, формируя схожие ассоциации", – отметила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По словам эксперта, связанные с борьбой, бегом, утоплением сновидения могут возникать при остановке дыхания во сне, а при проблемах с сердцем человеку может сниться сражение.
Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что страшные сновидения могут приносить пользу. Кроме того, он отметил, что люди, которым снятся страшные сны, лучше адаптируются к различным изменениям в окружающем нас мире.
Однако следует отличать обычный кошмар от навязчивого, который может быть следствием психологической травмы, добавил врач. В такой ситуации необходима помощь специалистов, резюмировал Бузунов.
"Доктор 24": мифы про сон
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: