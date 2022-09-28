Эксперт перечислила медицинские причины ночных кошмаров

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Физическое самочувствие может оказывать влияние на возникновение у человека страшных снов, рассказала врач – сомнолог-невролог, директор сомнологической службы "Унисон" Елена Царева.

"По висцеральной теории сна информация от внутренних органов поступает в мозг во время сна, чтобы восстановить то, что нарушено. Если у вас нарушено пищеварение, нарушается дыхание, вы испытываете во сне болевые ощущения – это может переходить в сновидения, формируя схожие ассоциации", – отметила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам эксперта, связанные с борьбой, бегом, утоплением сновидения могут возникать при остановке дыхания во сне, а при проблемах с сердцем человеку может сниться сражение.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что страшные сновидения могут приносить пользу. Кроме того, он отметил, что люди, которым снятся страшные сны, лучше адаптируются к различным изменениям в окружающем нас мире.

Однако следует отличать обычный кошмар от навязчивого, который может быть следствием психологической травмы, добавил врач. В такой ситуации необходима помощь специалистов, резюмировал Бузунов.



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