В Москве за сутки выявили 4 041 случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За прошедшие 24 часа в Москве специалисты выявили 4 041 случай COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Срочная госпитализация за последние сутки потребовалась 201 жителю столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа 6 019 человек, умерли 29.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в столице был зафиксирован 3 188 991 случай заболевания. Выздоровели 2 978 763 человека, скончались 45 977 человек.
Ранее вирусолог Павел Волчков сообщил, что при инфицировании COVID-19 у человека очень редко могут наблюдаться такие симптомы, как тошнота, диарея и рвота. По словам медика, бывает такое, что при инфекции верхних дыхательных путей возникает косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта, что может сопровождаться иммунной реакцией ЖКТ.
Мобильные пункты вакцинации открылись в каждом районе столицы
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