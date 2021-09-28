Россиянам рассказали, какие нововведения их ждут в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что россиян в октябре ждет ряд нововведений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Как уточнил спикер Госдумы, особое внимание уделено закону, благодаря которому россиянам можно будет бесплатно делать прививки, включенные в национальный календарь. Данный вопрос о вакцинации касается не только медицинских госучреждений, но и частных клиник. По его словам, новый закон даст возможность всем желающим прививаться в привычном и удобном месте.
С 1 октября оклады военных, которые находятся на контрактной службе, срочников, сотрудников полиции, таможенников и пожарных, а также органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы увеличатся на 3,7%.
Российским пользователям Сети предоставят бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса. Этот закон вступит в силу с 1 октября.
Россиян предупредили, что с октября выплаты на первого и второго ребенка будут зачисляться только на карту "Мир". Это нововведение касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.
Согласно новым требованиям Роскомнадзора, операторы в обязательном порядке должны будут передавать данные об абонентах, а именно о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Инвесторы, не имеющие квалификацию, с октября получат возможность пройти бесплатное тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами.
Те граждане, которые не смогут пройти тестирование, смогут приобрести любой инструмент, но на сумму не больше 100 тысяч рублей за сделку и под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.
Проектные документы, получившие положительное заключение от госэкспертизы и использовавшиеся при возведении или обновлении объекта, будут признавать типовыми, а сведения о документации попадут в госреестр.
Володин уточнил, что с 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подать через нотариуса. Для заявления в бумажном варианте срок регистрации составит 5 рабочих суток, в онлайн-формате – трое суток, при подаче через центр госуслуг – семь дней.
Ранее нововведения также появились в столичном транспорте. Теперь контроллеры будут выписывать штраф за отсутствие маски электронно, что позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза.
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