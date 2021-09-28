В Москве выявили 2 541 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявили 2 541 новый случай коронавируса. За это время госпитализировали 971 человека, 347 человек находятся на ИВЛ, сообщает Оперативный штаб.

"В городе выздоровели еще 1 886 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 485 862", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также отметили, что за сутки в Москве от последствий COVID-19 скончались 63 пациента. У всех из них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирус.

В России за последние сутки подтвердили 21 559 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 464 708 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснил он.