В Москве скончались 23 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 23 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что у всех пациентов был подтвержден диагноз "пневмония". Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице составило 5 203 человека.
Специалисты напоминают, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.
За последние сутки в России выявили 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что рост числа новых случаев коронавируса в России не является неожиданным. По ее словам, коронавирус ведет себя как вирус респираторный, у него формируется очевидная сезонность.
Попова также отметила, что при соблюдении всех профилактических мер России удастся избежать введения новых ограничений.
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