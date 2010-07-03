Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Синоптики рассказали, какой погоды ждать москвичам на предстоящей неделе.
"Следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы (что больше за весь сентябрь – 22 миллиметра), но температура будет расти, и ко вторнику и среде в Москве потеплеет до 14-16 градусов тепла", – указывается на портале "Метеовести".
В воскресенье, 28 сентября, атмосферное давление немного превысит климатическую норму, температура подрастет, кислородный режим будет благоприятный.
В начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. После 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.
Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.
В Москве обещают сухую погоду с температурой в рамках нормы
Тем временем москвичей призвали сообщать об отсутствии отопления в квартирах. В конце предыдущей недели тепло начали подавать в социальные объекты, с 23 сентября – в жилые дома. Если сегодня в квартире холодно – это вина управляющей компании. Жаловаться следует в единую диспетчерскую службу департамента ЖКХ. Также сообщить о проблеме можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" или по горячей линии МОЭК.
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