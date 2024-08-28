В сентябре школьники Южного округа посетят Байконур

Фото: Олег Артемьев (из личного архива)

Старшеклассники Южного округа Москвы примут участие в XXII Международной конференции "Ракетомоделизм в аэрокосмическом образовании молодежи", которая пройдет на базе лицея "Международная космическая школа им. В. Н. Челомея" и на объектах космодрома Байконур. Об этом рассказал летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"С Байконура стартовали первые спутники и первые космические корабли, полетели в космос Юрий Гагарин и другие легендарные космонавты. Экскурсии по объектам космодрома для школьников – уникальная возможность прикоснуться к истории космонавтики и вдохновиться великими открытиями", – отметил Артемьев.

Он рассказал, что ребята посетят объекты космодрома и своими глазами увидят пилотируемый запуск ракеты-носителя "Союз" с экипажем космонавтов и запуск моделей космических ракет. Они побывают в монтажно-испытательном комплексе ракеты-носителя "Протон-М", Музее космонавтики, Музее космодрома и в мемориальных домиках С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

"Такие экскурсии помогают по-настоящему увлечь талантливых ребят наукой и вырастить будущих инженеров ракетно-космической отрасли. Это инвестиции в будущее страны, в развитие ее интеллектуального потенциала, в воспитание тех, кто придет нам на смену", – отметил Артемьев.

Ранее Артемьев рассказал, что большинство опрошенных жителей района Бирюлево Западное мечтает о тематических игровых зонах, посвященных космосу и точным наукам. Он отметил, что эта идея может скоро воплотиться в жизнь благодаря проекту "Научные детские площадки", реализуемому в рамках Десятилетия науки и технологий.