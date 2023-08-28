Психолог объяснила, как правильно мечтать

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Для того, чтобы мечты сбывались, человеку необходимо представлять, что он уже обладает желаемым. Также следует расписывать шаги для достижения цели, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нейропсихолога Наталью Наумову.

"Если мы хотим, чтобы у нас сбылось загаданное, то нам важно представить, чего нам очень бы хотелось, визуализировать, почувствовать, что мы уже обладаем желаемым. И дальше продумать, как, начиная с сегодняшнего дня, нужно действовать", – объяснила она.

По словам эксперта, также стоит проанализировать преграды на пути к мечте. Психолог может помочь увидеть проблемы, которые мешают успеху, уточнила Наумова.

"На пути к достижению цели встречаются подводные камни, какие-то моменты, которые человек мог не учесть. И в результате не получается достичь. Тогда важно оценить, какие ощущения возникают от того, что человек не может достигнуть желаемого, каковы эти преграды, рассмотреть их", – добавила собеседница издания.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как развить в себе целеустремленность и доводить начатое до конца. Она считает, что иногда люди бросают новое хобби из-за неорганизованности. Эксперт отметила, что существует много способов для поддержки мотивации, например ведение графика наблюдений, поощрение себя. Кроме того, психолог посоветовала делать подарки, отмечать каждую неделю, которую удается продержаться, и считать количество занятий.

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