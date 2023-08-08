Психолог рассказала, как доводить начатое до конца

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Психолог Наталья Наумова рассказала, как развить в себе целеустремленность и доводить начатое до конца. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Психолог считает, что иногда люди бросают новое хобби из-за неорганизованности.

"В таком случае человеку нужно составить план действий и четко его придерживаться. Например, записать, в какое время он будет ходить в спортзал, сколько часов в день он готов тратить на это хобби", – сказала Наумова.

Она отметила, что существует много способов для поддержки мотивации, например ведение графика наблюдений, поощрение себя. Кроме того, психолог посоветовала делать подарки, отмечать каждую неделю, которую удается продержаться, и считать количество занятий.

Психолог добавила, что люди могут бросать начатое из-за отсутствия самодисциплины. Она считает, что все дело в потребности испытывать определенные чувства. Например, человек хочет чувствовать себя виноватым. Наумова объяснила, что чувства бывают разные. Однако в них прячется триггер из детства.

"То есть у человека что-то запечатлелось в памяти, и он вновь и вновь делает все, чтобы испытать это. Даже если это что-то негативное", – заметила специалист.

Также люди бросают начатое из-за желания получить новые эмоции, отметила Наумова. Он добавила, что подобным образом реализуется потребность "как-то себя развлекать".

Наумова также рассказала, как мотивировать себя не бросать новое занятие и добиться необходимых результатов.

"Если человек хочет остановиться на одном хобби и у него уже был большой опыт различных начинаний, он должен себя спросить: "Чем я хочу заниматься?" Для этого можно составить список увлечений, которые действительно интересны", – сказала Наумова.

Он отметила, что человеку важно представить, как он будет каждый день находить время на это занятие и какое удовольствие оно принесет. По ее словам, можно визуализировать, например, какую гордость можно за себя испытывать, если продержаться на своем пути месяц и не бросить начатое.

Если на этапах появляется разочарование, тогда необходимо следить за своими чувствами и эмоциями. В определенный момент могут проявиться детские триггеры, которые поспособствуют нарушению паттерна.

Наумова считает, что каждому человеку нужно исследовать причины своего поведения, а также свои чувства. Помимо этого, можно обратиться за помощью к психологу, если человеку трудно самому решать свою проблему.

"Специалисты смогут выявить негативные чувства, триггеры и приведут мысли в порядок. После этого человек сможет найти интересно занятие, которое он не хочет сразу бросать", – заключила психолог.

Ранее психотерапевт Светлана Попова рассказала, что память является важной способностью человеческого мозга, однако сегодня многие жалуются на проблемы с ней, из-за чего популярность приобретают различные методики ее улучшения.

По ее словам, лучшим вариантом будет развитие когнитивных навыков в целом. Для этого можно освоить способность быстро переключаться между разными видами деятельности. Нелишним будет заняться медитацией и научиться глубоко расслабляться.