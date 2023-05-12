Психотерапевт рассказала о лучших методиках развития памяти

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Память является важной способностью человеческого мозга, однако сегодня многие жалуются на проблемы с ней, из-за чего популярность приобретают различные методики ее улучшения. О наиболее эффективных из них рассказала психотерапевт Светлана Попова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Некоторые люди думают, что улучшению памяти способствует постоянное заучивание новой информации. Улучшить навык запоминания это действительно поможет, однако параллельно приведет к повышенной тревожности, отмечает специалист. По ее словам, каждый человек должен чувствовать пределы своей памяти и не перегружать мозг.

По ее словам, лучшим вариантом будет развитие когнитивных навыков в целом. Для этого можно освоить способность быстро переключаться между разными видами деятельности. Нелишним будет заняться медитацией и научиться глубоко расслабляться. После того как человек научится переходить в состояние спокойствия, а его сон улучшится, можно дополнительно вводить специальные методы улучшения памяти, отмечает Попова. Среди них она выделяет следующие:

развитие образного мышления (чтение книг с активным использованием воображения или осознанное прослушивание музыки);

общение с новыми людьми (важно при этом проявлять внимание, замечать нюансы поведения и внешности людей);

занятия спортом (они улучшают кровообращение в мозге);

новое хобби (это может быть изучение языков или занятия музыкой);

вдыхание запахов (в этом случае полезным будет пытаться запомнить разные ароматы, придумать к ним ассоциации);

метод Цицерона (он предполагает, что человек должен представить хорошо знакомую комнату, а затем расставить по ней слова, привязывая их к разным предметам);

игровые методы, в том числе решение ребусов, кроссвордов и простых математических задач.

Подводя итог, Попова заметила, что различные виртуальные тренажеры могут быть слабоэффективны. Дело в том, что нахождение у экрана снижает остроту восприятия информации и повышает тревожность. При этом она рекомендовала выбирать тот способ развития памяти, который человека вдохновляет, кажется ему интересным, – тогда усилия дадут плоды.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые улучшают память. В их числе оказались жирная морская рыба, горький шоколад, орехи, какао и зеленый чай. Дело в том, что они стимулируют питание мозга и оказывают противовоспалительное действие на организм.



"Доктор 24": продукты для улучшения памяти