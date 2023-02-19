Врач объяснил, чем регулярное чтение негативных новостей грозит здоровью

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Регулярное чтение плохих новостей может привести к заболеваниям желудка, повышению сахара в крови и нарушениям менструального цикла. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По словам специалиста, если сильно переживать из-за негативных новостей, нарушается выработка гормонов и ослабевает иммунитет. В стрессе организму тяжелее справляться с бактерией хеликобактер пилори, которая может вызывать язвы и эрозии в желудке, предупредил врач.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Если у нас хороший иммунитет, то мы с этой бактерией справляемся, держим ее под контролем. Но как только активируется кортизол, защита падает. В результате хеликобактер пилори размножается и начинает повреждать слизистую желудка.

Кроме того, существует такое понятие, как стрессовая гипергликемия. Это состояние характеризуется повышением сахара, связанным с психологическим перенапряжением.

"В случае хронического стресса, если мы негативно воспринимаем некоторые новости, поджелудочная железа в буквальном смысле устает. У нее есть бета-клетки, которые вырабатывают глюкозу. Если мы находимся в длительном, хроническом стрессе, она из крови не уходит в ткани", – объяснил эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Когда у человека кратковременный стресс и он борется с ним, например, с помощью физической нагрузки, мышцы забирают глюкозу. "Если сахар хоть немного повышается от стресса, то возникает состояние гиперинсулинемии – повышенного уровня инсулина. Появляется инсулинорезистентность, а это уже прямой путь к диабету второго типа", – сказал специалист.

Также при постоянном негативном информационном потоке нарушается работа мозга. "Особенно центров, которые отвечают за пространственную память. Например, мы можем забыть, куда положили ключи, телефон, пульт", – отметил эксперт.

Стресс на этой почве также может стать причиной нарушений менструального цикла. Из-за гормональных перестроек в яичниках не происходит нормального формирования фолликул. Из-за этого у женщин в избытке вырабатывается гормон пролактин, что может приводить к нарушению второй фазы цикла, объяснил врач.





Алексей Жито врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Это опасно формированием различных заболеваний, дисфункцией яичников. Некоторыми проблемами внутренних половых органов, например эндометриозом, миомой и даже бесплодием.

Чтобы не допустить этих состояний, не стоит читать новости сразу после пробуждения – организму и мозгу нужно адаптироваться к новому дню. Кроме того, важно внимательнее подходить к выбору источника информации и не смотреть каналы, где преобладает негатив, порекомендовал врач.

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