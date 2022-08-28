За сутки в Москве выявили 6 451 случай заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За сутки в Москве выявили 6 451 случай заражения коронавирусом, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в столице от коронавируса скончались 32 человека, 390 человек госпитализировали. Выздоровели за сутки 5 038 пациентов.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз. Сейчас в среднем она составляет 0,33%, а в некоторых странах – всего 0,1%.