В России за сутки выявили 46 857 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 46 857 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Наибольшее число случаев фиксируется в Москве – 6 451, Санкт-Петербурге – 4 269, Подмосковье – 2 868, Краснодарском крае – 1 629.

От последствий инфекционного заболевания скончались 83 человекf. Между тем выздоровели после прохождения лечения 28 223 пациента. Число госпитализаций составило 2 340, что на 46,3% меньше показателя предыдущего дня.

Всего с начала пандемии в России выявлено 19 405 923 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 18 495 961 человек.

Ранее главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз. Сейчас в среднем она составляет 0,33%, а в некоторых странах – всего 0,1%.

