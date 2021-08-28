Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 28 августа. Такие данные приводит сайт Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице прогреется до 23–25 градусов тепла. При этом в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 12 градусов.

Днем в столице будет дуть восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 752 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем ожидается от 21 до 26 градусов тепла. При этом ночью температура понизится до 9 градусов.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал москвичам о периодах бабьего лета в столице. Синоптик сообщил, что сезон тепла ожидается в Москве в сентябре, но до этого в городе будет холодно и ветрено.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в столице в День знаний. Она не исключила, что в ночь на 1 сентября пройдет небольшой кратковременный дождь. В утренние часы осадков не прогнозируется, однако температура воздуха днем не будет высокой и составит около +20 градусов.