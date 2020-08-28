Московским кафе и ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичным кафе и ресторанам посоветовали закрыть летние веранды в связи с непогодой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – заявили в ведомстве.
Кроме того, кафе и ресторанам порекомендовали закрыть зонты и укрепить конструкции.
Ранее МЧС распространило предупреждение об ухудшении погоды в Москве. Сообщалось о высокой вероятности возникновении ветра с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, в Москве ожидаются сильный дождь и гроза. В связи с этим автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковаться под деревьями.
Синоптики рассказали, что 28 августа температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что является показателем ниже нормы.
В выходные же в Москве установится теплая погода. Так, в воскресенье температура может достичь показателя в +24 градуса. В то же время ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 метров в секунду, а также кратковременные дожди.
"Утро": жителей столицы предупредили о грозе в пятницу
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