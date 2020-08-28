В Госдуму внесли законопроект о выходном для родителей 1 сентября

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о предоставлении родителям и опекунам первоклассников выходного дня 1 сентября. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Согласно проекту, планируется появление возможности взятия отпуска 1 сентября родителям будущего первоклассника. Этот день будет интерпретирован как входящий в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Авторы законопроекта подчеркивают, что таким образом будет гарантирована возможность родителям побыть с ребенком. Психологи утверждают, что наличие хотя бы одного из старших членов семьи является важным фактором поддержки для будущего школьника.

Для этого предполагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. В частности, планируется скорректировать статью 128 ТК РФ по поводу случаев предоставления отпуска без сохранения заработной платы. Отказ предоставить выходной в этот день будет расцениваться как нарушение трудовых норм.

В законопроекте также прописывается возможность выбора: человек может взять выходной 1 сентября либо в счет отпуска, либо за свой счет.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя данную инициативу, выразил опасение, что подобная мера станет серьезной тратой для регионального бюджета. Он отметил, что этот вопрос требует дополнительного изучения.