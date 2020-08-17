В Совфеде прокомментировали идею о выходном дне для семей первоклассников

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Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу о введении 1 сентября выходного дня для родителей первоклассников, передает RT.

"С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник", – заявил Рязанский.

Он обратил внимание на вопросы бюджетирования данной инициативы. Рязанский заявил, что введение выходного дня 1 сентября ляжет на региональные бюджеты, для которых это будет серьезной тратой. Он подчеркнул, что данный вопрос требует дополнительного изучения.

Рязанский отметил, что сейчас работодатели, как правило, относятся с пониманием к необходимости родителей сопроводить ребенка в школу в первый раз.

С данной инициативой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она привела данные опроса, согласно которым 37% родителей не могут сопроводить ребенка из-за отказа руководства или необходимости работать в связи со снижением доходов из-за пандемии коронавируса.