В Совфеде прокомментировали идею о выходном дне для семей первоклассников

10:11
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал инициативу о введении 1 сентября выходного дня для родителей первоклассников, передает RT.
"С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник", – заявил Рязанский.
Он обратил внимание на вопросы бюджетирования данной инициативы. Рязанский заявил, что введение выходного дня 1 сентября ляжет на региональные бюджеты, для которых это будет серьезной тратой. Он подчеркнул, что данный вопрос требует дополнительного изучения.
Рязанский отметил, что сейчас работодатели, как правило, относятся с пониманием к необходимости родителей сопроводить ребенка в школу в первый раз.
С данной инициативой обратилась глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она привела данные опроса, согласно которым 37% родителей не могут сопроводить ребенка из-за отказа руководства или необходимости работать в связи со снижением доходов из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: