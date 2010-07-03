В столичный регион придет мороз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
До -2 градусов опустится температура в столичном регионе в ближайшие сутки, сообщает "Российская газета" со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы и области Татьяну Позднякову.
По словам синоптика, похолодание в Москву принес холодный атмосферный фронт из Финляндии. Осадки маловероятны, но облаков будет много, из-за чего воздух днем прогреться не сможет. Атмосферное давление задержится около нормы, скорость ветра составит 9–12 метров в секунду.
Как рассказала специалист метеобюро, днем 28 августа столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов. В ночь на четверг, 29 августа, похолодает до +2...+4 градусов. А по области, преимущественно на востоке в районе Черусти, не исключены заморозки до -2, добавила она.
В выходные же в Москве ожидается "почти июльская" погода. Потеплеет до +25 градусов, осадков не прогнозируют. Атмосферное давление будет выше нормы примерно на 10 единиц.
В Гидрометцентре добавили, что в первые дни сентября будет также тепло и без осадков. Атмосферное давление останется повышенным.
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