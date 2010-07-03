Заморозки придут в столичный регион в середине недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столичного региона ожидает переменчивая погода на предстоящей неделе. В ночь на четверг в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице термометры покажут плюс 20–22 градуса, по области – 18–23.

Во вторник местами пройдет небольшой дождь, днем в столице температура воздуха составит 20–22 градуса, в Московской области ожидается плюс 18–23.

28 августа в тылу циклона северный ветер, его порывы местами могут достигать 12–17 метров в секунду. Ночью в Москве ожидается 8–10, по области – 5–10. В дневные часы в мегаполисе ожидается 15–17 градусов, по области – 13–18.

"Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7, в центре 9–11, по области – 2–7, местами возможны заморозки до минус 2", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Однако тепло быстро вернется в столичный регион. Ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 19–24.

Вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. В полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа (+25,9 градуса).