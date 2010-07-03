Заморозки придут в столичный регион в середине недели

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителей столичного региона ожидает переменчивая погода на предстоящей неделе. В ночь на четверг в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
"Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице термометры покажут плюс 20–22 градуса, по области – 18–23.
Во вторник местами пройдет небольшой дождь, днем в столице температура воздуха составит 20–22 градуса, в Московской области ожидается плюс 18–23.
28 августа в тылу циклона северный ветер, его порывы местами могут достигать 12–17 метров в секунду. Ночью в Москве ожидается 8–10, по области – 5–10. В дневные часы в мегаполисе ожидается 15–17 градусов, по области – 13–18.
"Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7, в центре 9–11, по области – 2–7, местами возможны заморозки до минус 2", – говорится в сообщении Гидрометцентра.
Однако тепло быстро вернется в столичный регион. Ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 19–24.
Вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. В полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа (+25,9 градуса).
"Утро": комфортная погода ожидается в Москве 26 августа
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: