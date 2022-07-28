Самый долгий марафон радиоинтервью попадет в "Книгу рекордов России"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самый продолжительный марафон интервью проведет Первое Подмосковное радио 30–31 июля в преддверии 90-летия радиовещания в Московской области. Об этом сообщает "Радио 1".

Журналист, директор АНО "Нестеренко центр" Кристина Никитина в течение 24 часов будет проводить интервью с известными политиками, экономистами, актерами, певцами, спортсменами и экспертами в различных областях. Старт началу марафона дадут эксперты "Книги рекордов России". Они же будут тщательно следить, чтобы ведущая постоянно вела эфир и находилась в студии. При этом прерваться она может не более чем на пять минут в час.

"Идея поставить рекорд родилась еще в период пандемии, когда все мы были ограничены в живом общении. До нас такой марафон интервью никто еще не проводил. <...> Сегодня как никогда раньше важно показать, какое значение имеет диалог. Ведь людям всегда есть о чем поговорить и что послушать", – сказала Никитина.

Старший креатор отдела центра разработки креатива Rutube Станислав Репьев назвал предстоящий марафон интересным. По его словам, без юмора и позитивного общения не обойдется.

"Такое событие стоит не только услышать, но и увидеть. Rutube в этом поможет. С нетерпением жду, когда сам окажусь в радиостудии", – заявил Репьев.

Марафон стартует в 12:00 30 июля, а закончится в 12:00 31 июля.

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