В России за сутки выявили 11 515 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявлено 11 515 новых случаев COVID-19 – это максимум с 13 апреля, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение – в 40, ситуация не изменилась в 14 субъектах.

За последние сутки в России госпитализировали 1 491 человека с коронавирусом. Это на 8,4% меньше, чем днем ранее. Также после лечения от коронавируса за последние 24 часа выздоровели 5 018 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 958 463 человека.

Сообщается, что 41 пациент с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончался.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.

