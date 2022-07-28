Врач рассказал о вреде хождения босиком для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Хождение ребенка босиком по городу чревато плохими последствиями вплоть до заражения бешенством. Об этом в беседе с News.ru рассказала врач-педиатр Юлия Сиверцова.

"Категорически не следует водить детей в общественные места босыми. Так как самое незначительное, что может подцепить ребенок, допустим в песочнице, это лишай", – сказала она.

Хуже, отмечает специалист, если ребенок поранился. Так он может заразиться столбняком или даже бешенством. Последнее умирает на жаре достаточно быстро, однако животное могло оставить свою слюну недавно, из-за этого можно вовремя не заметить летальную болезнь.

При этом на дачном участке, где городских патогенов обычно почти нет, Сиверцова, наоборот, советует снимать с детей обувь. Гуляя босиком, ребенок массирует стопы, что укрепляет их кожный покров.

Ранее врач общей практики Владимир Хорошев рассказал о пользе хождения босиком. По его словам, на стопу проецируются все органы и системы человека, поэтому при хождении босиком оказывается влияние на биологически активные точки. Лучше всего для таких прогулок выбрать гальку.

