Врач рассказал о пользе ходьбы босиком

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Россиянам объяснили, в чем заключается польза ходить босиком. Об этом рассказал врач общей практики Владимир Хорошев в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что на стопу проецируются все органы и системы человека. Таким образом, при хождении босиком на организм оказывают влияние биологически активные точки.

Самым лучшим вариантом для прогулок босиком будет галька. Эксперт пояснил, что ходьба по гальке не только массирует ступню, но и укрепляет суставы.

При этом есть и другие варианты подходящих поверхностей для подобных прогулок.

"Полезно ходить и по песку, и по траве", – сказал врач.

Он попросил не ходить босиком более двух-трех часов в день. Кроме того, не следует гулять без обуви по жестким и ранящим поверхностям.

"По асфальту, по бетону ходить босиком нельзя – любая твердая поверхность нежелательна для наших стоп и для нашего организма", – резюмировал Хорошев.

Ранее врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева рассказала Москве 24, какую пользу несут прогулки босиком. По словам специалиста, во время босых прогулок полезно ходить по натуральным поверхностям.