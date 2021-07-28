Россиянам рассказали, как работодатель может помочь с покупкой жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Корпоративная зарплатная карта, оплата процентов по ипотеке, выдача ссуды на приобретение недвижимости – способы, к которым может прибегнуть работодатель для помощи сотрудникам с покупкой жилья. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Юрист и основатель юридической компании Ольга Благовещенская рассказала, что минимальной помощью работодателя своему сотруднику для приобретения жилья может стать выдача справки 2-НДФЛ и подтверждение ее подлинности при звонке из банка.

"Плюсом будет наличие корпоративной зарплатной карты. В этом случае банк уже заведомо знает о наличии зарплаты в определенном количестве, которую нет необходимости подтверждать. В этом случае банк очень часто дает одобрение ипотеки", – добавила она.

Сооснователь и коммерческий директор финансовой компании Иван Синеев уверен, что важно, чтобы работодатель не мешал сотруднику получать ипотечный кредит. Он рассказал о ситуации, когда сотрудники лишь часть вознаграждения получают официально. В таких случаях работодатели часто отказываются выдавать справку по форме банка с указанием всего реального дохода, а декларируемого оказывается слишком мало.

Специалист сообщил, что некоторые работодатели компенсируют сотрудникам расходы по уплате процентов по ипотеке.

"Компенсированная сумма не облагается налогом на прибыль, НДФЛ, с нее не нужно уплачивать страховые взносы. Например, ипотека 3 миллиона рублей на 15 лет. В начале срока ипотеки ежемесячно на уплату процентов уходит примерно 22,5 тысячи рублей. А на налогах и страховых взносах с этой суммы можно сэкономить примерно 15,7 тысячи рублей", – пояснил он.

При этом Благовещенская напомнила еще об одном способе сделать ипотеку выгоднее. По ее словам, работодатель может подключить потенциальному заемщику зарплатный проект в банке, где предложение для зарплатников самое выгодное.

Она добавила, что ряд работодателей практикует выдачу ссуд на приобретение недвижимости, однако правила отличаются от организации к организации.

Ранее сообщалось, что работодателям в России могут разрешить выдавать ипотеку своим сотрудникам. Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, в частности зависеть от показателей работы сотрудника.