В Москве выявлено 2 445 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице за последние сутки выявили 2 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 000 человек, на ИВЛ находятся 530 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В городе выздоровел еще 5 131 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 346 237", – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в столице скончались 93 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для борьбы с пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России выявили 22 420 новых случаев коронавируса. Клинических проявлений не было в 1 863 (8,3%) из них.