Дети с редкими именами Киану и Океана появились на свет в Москве в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дети с редкими именами Киану, Океана, Бельчонок, Соломон, Спартак и Дональд появились на свет в Москве в июне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития Москвы.
"Среди редких мужских имен можно выделить такие старорусские имена Нестор, Святогор, Светозар, Родослав, Пересвет и Доброслав, Енисей, Елизар, – так назвали по одному мальчику в июне", – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что в июне на свет также появились Лада, Марфа, Рада и Любава. Трех новорожденных назвали именами, образованными от мужских: Аркадия, Арсения и Георгия. Также двух девочек навали Маруся и Настасья.
В пресс-службе рассказали, что в прошлом месяце в столице родилось 52,1% девочек и 47,9% мальчиков. Чаще всего родители новорожденных мальчиков отдавали предпочтения именам Александр, Максим, Михаил, Дмитрий и Марк, а среди девочек – именам София, Анна, Мария, Алиса и Ева.
Ранее сообщалось, что самым популярным именем для девочек в 2019 году стало имя София, для мальчиков – Артем. Помимо этого, часто малышек называли Викторией, Анной, Марией и Алисой. Мальчикам же преимущественно доставались имена Александр, Михаил и Иван.
Крайне редкими мужскими именами стали Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир. Женские имена отличились Милорадой, Феоктистой, Златославой, Капитолиной, Сентябриной, Матреной и Дивой.
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