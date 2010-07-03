В Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Бреста

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Праздничный фейерверк в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремит сегодня в московском Парке Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"Салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в праздновании будет использовано более 2,5 тысячи фейерверков различных видов. Салют дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина.

Ранее стало известно, что в Москве будут запускать салюты в честь освобожденных городов Европы. Всего планируется провести 17 праздничных фейерверков.