В Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Бреста

Праздничный фейерверк в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков прогремит сегодня в московском Парке Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
"Салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", – рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что в праздновании будет использовано более 2,5 тысячи фейерверков различных видов. Салют дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина.
Ранее стало известно, что в Москве будут запускать салюты в честь освобожденных городов Европы. Всего планируется провести 17 праздничных фейерверков.
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