Двум россиянам предъявлено обвинение после взрывов на салюте в Минске

Двум россиянам, арестованным по делу о взрывах фейерверков в Минске, следствие предъявило обвинение.
"Обвинение предъявлено. Продолжаются следственные действия", – цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства РФ в Белоруссии Сергея Аряева.
Имена подозреваемых не раскрываются: известно, что это мужчины в возрасте 25 и 28 лет. БелТА со ссылкой на белорусский СК уточняет, что они "осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир".
Причиной инцидента, где погибла женщина и получили ранения по меньшей мере 10 человек, власти страны назвали некачественные заряды. В Минобороны республики отметили, что специалисты, которые занимались салютом, прошли специальную подготовку. Момент, когда военнослужащие заряжали установки, фиксировался на камеру. Фейерверки были куплены в российском ОАО "Пиро-Росс" из Сергиева Посада.
Салют давали в честь Дня независимости. Очевидцы рассказывают, что в какой-то момент услышали два громких хлопка и увидели вспышки над установками. В людей полетели осколки. В соседних зданиях повредило стекла.
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