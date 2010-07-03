В Башкирии обрушился мост из фильма "Вечный зов"

В Белорецке (Башкирия) обвалился один пролет моста через местный пруд. Мост является местной достопримечательностью: на его фоне в 1970-х снимались сцены советского многосерийного фильма "Вечный зов".

Фото и видео опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что пролет в середине моста ушел под воду и что само сооружение находится в плачевном состоянии.

Деревянный мост протяженностью 550 метров был построен в 1936 году. Он является самым длинным деревянным мостом в России (однако эта информация точно не подтверждена).

Раньше мост числился на балансе Белорецкого металлургического комбината. Затем его передали в республиканскую собственность.

Некоторые жители Белорецка ходили на работу пешком по этому мосту на комбинат. В 1941 году по нему пролегал путь к узкоколейной железной дороге, по которой отправляли солдат на войну.

В последние годы власти республики запретили выходить на этот мост из-за аварийного состояния. В 2017 году на его ремонт требовалось 30 миллионов рублей.

