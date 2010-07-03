Названа причина инцидента с салютом в Минске

Фото: видео телеграм-канал Readovka

Причиной инцидента с салютом в Минске, где погибла женщина и получили ранения по меньшей мере 10 человек, могли стать некачественные заряды.

"Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен. Предположительная причина подрывов – некачественные заряды калибра 195 миллиметров", – указывается на сайте министерства обороны Белоруссии.

В ведомстве также отметили, что специалисты, которые занимались салютом, прошли специальную подготовку. Момент, когда военнослужащие заряжали установки, фиксировался на камеру. Фейерверки были куплены в российском ОАО "Пиро-Росс" из Сергиева Посада.

Ранее сообщалось, что праздничный салют в Минске закончился гибелью женщины. Салют давали в честь Дня независимости. Очевидцы говорят, что в какой-то момент услышали два громких хлопка и увидели вспышки над установками. В людей полетели осколки. В соседних зданиях повредило стекла. Проверку проводят следователи.

