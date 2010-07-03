Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

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Министерство обороны Белоруссии сообщило, что во время салюта в Минске ко Дню независимости страны погибла женщина.

Отмечается, что всего в результате инцидента пострадали четыре человека. Комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм, передает газета "Аргументы и факты".

В сообщении подчеркивается, что применяемые в ходе салюта заряды использовались и ранее. Военное ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибшей и пообещало оказать необходимую помощь.

Салют в честь Дня независимости Белоруссии в Минске запустили с шести огневых позиций после военного парада.