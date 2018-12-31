Опасный огонь: как правильно запускать фейерверки

Какой Новый год без хорошего фейерверка? Если даже вы сами не будете запускать салют, то наверняка это будут делать друзья или родственники. Чтобы за новогодними курантами не последовали походы в больницу, портал Москвы 24 рассказывает о скучной, но важной части этого развлечения – технике безопасности.

Покупка

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В магазине, кроме цены и цвета упаковки, обратите внимание на радиус опасной зоны, он должен быть указан на упаковке. Запускать дома можно только ту пиротехнику, у которой радиус не превышает полуметра, обычно это хлопушки и бенгальские огни. Если указан радиус в пять или тем более 20 метров, то эти салюты предназначены исключительно для улицы.

Другой важный момент: качество упаковки. Проследите, чтобы на ней не было следов потеков или серьезных деформаций. Из-за них внутрь может попасть вода, а отсыревший порох может просто не сработать или, что еще хуже, сработать нештатно.

Последнее дополнение: не стоит покупать фейерверки с рук или на развалах. Там легко может оказаться просроченная или списанная из-за брака продукция, а ее качество вам уже никто не гарантирует.

Хранить коробки с пиротехникой до ее запуска лучше в темном и сухом месте, подальше от батареи, любопытных детских рук и кошачьих когтей.

Свои советы по выбору пиротехники дал и Роспотребнадзор. Кроме этого, в ведомстве призвали воздержаться от запуска салютов у природных территорий или непосредственно на них. По словам столичных властей, это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру.

Приготовления

Фото: ТАСС/DPA/Britta Pedersen

Первым делом нужно выбрать место запуска. Естественно, запускать фейерверки из окон квартиры, с балкона или в парке среди деревьев нельзя, для этого лучше всего подходят специально отведенные площадки, которые организуют городские власти. В эти праздники откроют более 90 подобных точек. Но если такого удобства рядом с вами нет, то нужно ориентироваться на то расстояние, которое указано на упаковке. В этом радиусе не должно быть деревьев, проводов и вообще любых объектов, куда может влететь шальной снаряд.

За исключением новогодней и рождественской ночи, не надо забывать про отведенное по закону время: с 23:00 до 7:00 шуметь нельзя, а бесшумных фейерверков пока не придумали. Поэтому если празднование затянется на несколько дней, то салюты лучше запускать вечером, благо темнеет сейчас рано.

В новогоднюю ночь синоптики обещали облачность и небольшой снег с ветром, но если их прогнозы не оправдаются и внезапно поднимется сильный ветер или начнется серьезный снегопад, то от салютов лучше отказаться. Потоки воздуха легко могут забросить горящий снаряд на чужой балкон или в крону деревьев. Температура его горения – это несколько сотен градусов, и даже от короткого контакта может начаться пожар.

Зрителям и поджигателю фитиля лучше всего отойти за опасный радиус, идеальное расстояние – это 30-50 метров. Конечно, лишним будет говорить, что запускать салюты непосредственно из рук – максимально плохая идея.

А вот хорошей идеей будет подстраховаться и взять с собой что-нибудь для тушения пожара. Подручные средства, вроде куртки, наброшенной на возгорание, могут не помочь, потому что химический заряд салюта иногда может гореть даже без доступа кислорода. Лучше всего подойдет вода, ну или, конечно, огнетушитель, если есть такая возможность.

Запуск

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Салютов сейчас великое множество, и условия их запуска могут отличаться, поэтому лучшим вариантом будет изучить инструкцию к конкретному фейерверку. Например, коробчатые версии, где заряды вылетают прямо из ящика, нужно максимально фиксировать, чтобы он не опрокинулся. А вот ракеты на палке лучше просто воткнуть в сугроб – палка взлетает вместе с ракетой и служит ее стабилизатором. Если ее чрезмерно зафиксировать, она останется на земле и разорвется там же, что создает опасность.

Другой важный нюанс – как бы ребенок ни просил, не стоит доверять ему запуск, всем зрителям лучше оставаться на безопасном расстоянии. "Спички детям не игрушка!" – пусть и прописная, но вполне рабочая истина. Не стоит забывать, что никто не застрахован от бракованного изделия. Если оно сработает раньше положенного, дети могут просто не успеть покинуть опасную зону и получить травму.

Если вдруг фейерверк не взлетел, не стоит сразу бежать и проверять, что случилось. Фитиль может сработать с задержкой, причем довольно долгой. Поэтому идеальным вариантом будет просто оставить минут на 10 бракованный салют в покое, а после забрать с собой. Совершенно точно не стоит пытаться запустить его снова, если фитиль сгорел почти полностью, ракета может взорваться сразу как только огонь коснется остатков фитиля.

После того, как заряды всех новогодних хлопушек закончились, не нужно оставлять их в снегу, отнесите их до ближайшей мусорки. Мало кому захочется приходить на заваленную ошметками фейерверков площадку, да и их пожароопасность никто не отменял. Если вдруг у вас возникнет идея сжечь остатки, делать этого не стоит, они все еще могут представлять опасность.

Праздник без ЧП

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Если вдруг у вас нет возможности запустить собственный салют, то можно посмотреть городской праздничный фейерверк. По всему городу организованы площадки, откуда будут пускать высотную пиротехнику. Первые залпы прогремят в полночь у Большого Москворецкого моста.

Кроме этого, можно просто сходить в центр города, погулять и посетить праздничный городской фестиваль "Путешествие в Рождество". Власти города на время праздников сделали пешеходными несколько центральных улиц, в том числе Тверскую. На самом фестивале можно будет покататься на коньках и горках, посмотреть концерты и театральные постановки, принять участие в мастер-классах.

