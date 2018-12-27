Фильмы, выставки, спектакли, ярмарки в Москве на каникулы с 30 декабря по 8 января

Мэри Поппинс наносит ответный удар, в Аптекарском огороде играют барочную музыку, а современные художники защищают поколение девяностых – много чего будет происходить в Москве.

Лучшие вечеринки новогодней ночи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Если еще не решили как и где проведете главную ночь в году, предлагаем крутые варианты: фильм "Фаворитка" – в кинотеатре “Октябрь”, фотоохота на оленей – в арт-усадьбе Веретьево, салат "Мозги Берлиоза" – в трамвае "Аннушка" и хаус в баре Strelka. Каждый обязательно найдет что-то свое.

Новогодняя ночь в парках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В этом году 25 парков подготовили специальную программу для главной ночи в году. В "Эрмитаже" – праздник в стиле Ван Гога (установят интерактивный арт "Звездная ночь"), в Таганском парке – лазерное шоу, в парке Горького выступит Антоха MC, а в саду имени Баумана – духовой оркестр. Для тех, кто не любит сидеть дома.

Кино

Видео: YouTube/Central Partnership

Главный релиз каникул – один из ключевых российских блокбастеров ближайшего времени "Т-34". Это военный фильм, но не такой, какие мы видели раньше. Это не безмолвный памятник павшим из серого гранита, сюжет здесь очень кинематографичен. Большую часть экранного времени занимает бой на танках, нам показывают жизнь внутри вполне настоящего Т-34, управляет которым, кстати, герой Александра Петрова, актера (он уже скоро снимется, кажется, вообще во всех российских фильмах).

В прокате с 1 января

Видео: YouTube/Disney Россия

А если нужно куда-то отвести детей, то лучше подождать до 3 января, в этот день выйдет чудесный диснеевский мюзикл "Мэри Поппинс возвращается", совсем не пошлый (в смысле, по-ожеговски непошлый, то есть оригинальный), неглупый и стильный. Это история о повзрослевших Майкле и Джейн из оригинального фильма 1964 года и книжек Памелы Трэверс, к которым в дом снова возвращается чудесная няня. Она все приведет в порядок и заодно откроет порталы в иные миры.

В прокате с 3 января

Ярмарки

Дуняша! Маркет

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На главной ярмарке новогодних подарков продается все, что можно сделать руками: рюкзаки из водоотталкивающего крафта, огромные авторские раскраски, чернолощеная керамика (полированная глина, которую при обжиге окрасили в черный цвет, добавив в печь дрова или резину), поясные кожаные сумки, зимние кардиганы, серебряные украшения и так далее. Обязательно приходите, если ищите креативный hand made подарок.

Artplay, малый зал

Нижняя Сыромятническая, 10

30 декабря, 12:00–21:00

Вход свободный

Рождественская ярмарка Craft Master

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Здесь можно прикупить что-то особенное на Рождество. Выбор очень большой: косметика ручной работы, халва, варенье, украшения (из серебра, фетра и не только), глиняная посуда и так далее. Еще можно выпить горячего чаю и съесть пирожные.

ЦДХ, первый этаж (при входе)

Крымский вал, 10

5–7 января, 12:00 – 20:00

Вход свободный

Выставки

"История новогодней игрушки" в центре Гиляровского

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Экспозиция представляет собой красочный рассказ о том, что новогодние игрушки – зеркало эпохи. На выставке стоят елки, они украшены так, как их украшали, например, в 1930-1940-е года, или в 1990-е, или, для сравнения, в современности. К примеру, век назад главными новогодними игрушками были агнцы и ангелы, а сейчас – дирижабли, космические спутники и советский автопром. Очень символичный переход.

Центр Гиляровского

Столешников переулок, 9, строение 5

до 13 января

Вход свободный

"Открытые пространства" в Центре моды и дизайна

Цель экспозиции – показать, зачем нужен промышленный дизайн, и объяснить, как он отражает будущее. Выставлены пуанты, напечатанные на 3D-принтере, искусственные неофрукты, содержащие питательные вещества, мини-чемодан повышенной вместимости с вакуумным отсеком. Все эти дизайнерские арт-объекты создали выпускники академии искусств "Бецалель" (Тель-Авив).

Центр моды и дизайна музея декоративно-прикладного искусства

Делегатская, 3, корпус Б

До 7 февраля

200 рублей, льготный – 100 рублей

Слава Птрк. "Не нужен там. Не нужен тут"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Масштабная выставка о тех, кто вырос в 1990-х. Слава Птрк художественно переосмыслил то, что окружало его в детстве (он родился в 1990 году). Цель проста: показать, что поколение лихих девяностых – не потерянное. Здесь есть все, что доказывает обратное: скейты, велосипеды, LEGO, "аська", ежедневное MTV, мир без мобильников, интернета и социальных сетей. Понравится тем, кто ностальгирует по юности.

ММОМА на Гоголевском

Гоголевский, 10

До 3 января

150–350 рублей

31 декабря Пушкинский музей будет работать бесплатно. Это хорошая новость для тех, кто еще не был на выставке "Пикассо & Хохлова". Если останутся силы, дойдите до Манежа, там сейчас потрясающие "Фрида Кало и Диего Ривера".

Для тех, кому ближе современное искусство, вот топ-5 выставок, которые стоят внимания – все они работают в новогодние праздники.



Кстати, многие московские музеи со 2 по 7 января работают бесплатно, в том числе музей Москвы, Дарвиновский, Новый Манеж и так далее.

Театр

Балет "Щелкунчик" в Большом театре и его альтернативы

Фото: Дамир Юсупов/bolshoi.ru

"Щелкунчика" хореографа Юрия Григоровича должен посмотреть каждый, хотя бы раз. Этот балет в Большом театре – такая же обязательная часть новогодней программы, как "Ирония судьбы, или С легким паром" по телевизору и салат "Оливье" на столе. "Щелкунчика" стоит увидеть как минимум по ностальгическим соображениям, все-таки он "рожден" в СССР (Григорович поставил его в 1966 году).

Большой театр

100–15000 рублей, билетов на официальном сайте нет

30, 31 декабря, 2–6 января в 18:00 или в 19:00

Театральная площадь, 1

Если уже видели балет в Большом, присмотритесь к альтернативным постановкам этой сказки: в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко – хореографа Василия Вайнонена.

Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

30, 31 декабря, 2–4 января в 19:00

1500–10000 рублей

А в концертном зале "Зарядья" – премьера балета-оперы-сказки "Щелкунчик", где некоторые герои – компьютерные, а вместо декораций – проекции.

Московский концертный зал "Зарядье"

2-8 января в 12:00, 15:00, 19:00

1500–6500 рублей

Спектакль "Сказки Пушкина" в Театре Наций

Первый московский спектакль культового режиссера и авангардиста Роберта Уилсона. Ему удалось соединить в театре все: кинематограф, пантомиму, цирк и современный танец. Первые два года достать билеты на "Сказки Пушкина" было невозможно, сейчас ажиотаж на них спал. Основа спектакля творчество Пушкина – "Сказка о царе Салтане", "Сказка о рыбаке и рыбке", а также фрагменты поэмы "Руслан и Людмила". Главный герой Пушкин (Евгений Миронов) путешествует по выдуманной вселенной под музыку адептов фрик-фолка CocoRosie.

Театр Наций

Петровский переулок, д. 3

30 декабря в 13:00, 18:00

750–6000 рублей

Фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москву захватил фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году у него 78 площадок в центре, парках и округах. Ледовый театр в Новопушкинском сквере, Литературное Рождество на Тверской площади, а на Новом Арбате – керлинг. Для тех, кто хочет посетить самые интересные места фестиваля, вот гид. Мы проложили маршрут по центральным площадкам, все попробовали и рассказываем, где развлечься, чем согреться и перекусить.

Концерт: "Тропическое барокко. HORTULUS FANTASTICUS"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Музыка XVII-XIX веков на исторических инструментах в импровизационном стиле. На сцене будут виолоне, клавесин, барочные гитара и скрипка. В программе ансамбля The BaRockM Ensemble: соната Иоганна Генриха Шмельцера "Ку-ку"; "Пассакалия" Иоганна Вальтера, "Соната No. 5" Генриха Игнац фон Бибера. Бонус: концерт пройдет прямо в экзотическом лесу Аптекарского огорода.

Аптекарский огород, субтропическая оранжерея XVIII века

Проспект Мира, 26, строение 1

5 января в 20:00

1200 – 2500 рублей (в стоимость билета включено посещение всех выставок в саду, а также согревающий напиток в буфете)

Ксения Сергиенко, Егор Беликов