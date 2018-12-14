10 вариантов встретить Новый год так, чтобы вы точно запомнили

Праздник за семейным столом с оливье – давно необязательный сценарий для главной ночи в году. Предлагаем альтернативные варианты: кинопремьера, иммерсивный спектакль или танцы с фейерверком на свежем воздухе. О билетах лучше позаботиться заранее.

Кино в "Октябре"

В центральном московском кинотеатре последние несколько лет устраивают большой предпремьерный показ ночью 1 января. На этот раз они предлагают это сделать по-королевски. В кинотеатре "Октябрь" за месяц до выхода в прокат покажут фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Для полного погружения в картину в зале будут декорации королевского бала. Ну и какая новогодняя ночь без фуршета с шампанским, танцев и обращения президента на большом экране.

21:00-6:00

Зал 2D – от 3500 до 5000 рублей, black 2D – от 5000 до 10000 рублей

Новый Арбат, 24

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Хэнд-мейд в Никола-Ленивце

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Программа парка на новогоднюю ночь растянулась на четыре дня: с 30 декабря по 2 января. Организаторы подожгут арт-объект Николая Полисского "Жар-Птица", запустят классный фейерверк на 400 залпов, проведут мастер-класс по новогоднему декору, расскажут об объектах парка и научат делать праздничные костюмы. За новогодний стол отвечает бренд-шеф Артем Прокудин (говорят, что это звездопад Michelin), а за музыку – Влад Киреев, постоянный резидент Никола-Ленивца. Дед Мороз тоже будет, поэтому берите с собой детей.

30 декабря-2 января

От 29700 до 56100 рублей – за двухместный номер

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Пионерская зорька в арт-усадьбе Веретьево

Пионерский костер, барабаны, танцы вокруг елки, фаер-шоу и салют – все это новогодняя ночь в Веретьево. Сам праздник продлится три дня: с 31 декабря по 2 января. Он пройдет в пионерском стиле, специально для тех, кто ностальгирует по советскому прошлому. Вариантов для развлечений в Веретьево достаточно: зимняя рыбалка, фотоохота на оленей, лепка снеговиков на скорость, катание с горы на ледянке и посиделки у камина с глинтвейном. Единой цены на билет нет, стоимость варьируется от типа проживания. В среднем празднование Нового года в арт-усадьбе на одного человека обойдется в 18600 рублей.

31 декабря-2 января

Праздничный банкет стоит 4000 рублей, трехразовое питание – 4700 рублей за двое суток с гостя, развлекательная программа – 4500 рублей за двое суток с гостя, стоимость проживания – от 5400 рублей за двое суток с гостя. Детям от четырех до семи лет – скидка 50 процентов

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Иммерсивный спектакль "Гофман. Мистерия" на Патриарших прудах

Режиссер Филипп Григорьян специально для новогодний ночи поставил в историческом особняке Леман иммерсивный спектакль. Он будет длиться целую ночь во всех десяти парадных залах помещения и больше никогда не повторится. Организаторы запланировали определенный маршрут по помещениям, он будет доступен на мобильном приложении, разработанном специально для представления. О чем спектакль? Неизвестно. Но его создатели намекают, что это новая интерпретация сказок Гофмана.

С 21:30 до 6:00, начало спектакля в 22:00

Цена: 120000-150000 рублей

Гранатный переулок, 7

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Кабаре в ресторане "Турандот"

"Турандот" известен своими тематическими новогодними вечеринками. В этом году гости смогут почувствовать себя завсегдатаями французских кабаре – Эмилем Золя, Анри Тулуз-Лотреком и Пабло Пикассо. Но выступления Леонида Агутина и Кристины Орбакайте все-таки напомнят о том, что они – на вечеринке на Тверском бульваре, а не на Монмартре. Отдельного внимания заслуживает меню: ужин из шести подач с шампанским.

22:00-6:00

Цена: 49000-189000 рублей, цена зависит от зала

Тверской бульвар, 26

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Шик в White Rabbit

Главная фишка White Rabbit – высота. Ресторан находится на шестнадцатом этаже Смоленского пассажа, так что в самую главную ночь в году из его окон можно наблюдать фейерверки. Певица Полина Гагарина и кавер-группа Luxury Band – музыкальное сопровождение вечера. Для детей организаторы пригласят Деда Мороза и Снегурочку, которые подарят юным гостям сладкие подарки. В качестве альтернативы можно рассмотреть ресторан "Сахалин", он тоже относится к холдингу Бориса Зарькова White Rabbit Family. В программе – выступление Triangle Sun, розыгрыш подарков, панорамный вид на все салюты Москвы и ужин с устрицами, карпаччо, тунцом блюфин, гребешками с арбузной редькой и т.д.

22:00-6:00

Начало новогодней программы: 23:00

Цена: 30 000-55 000 рублей – депозит на одного человека

Адрес: Смоленская площадь, дом 3, 16 этаж

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Блеск в Sixty

Большой плюс Нового года в Sixty – это панорамные окна ресторана на 68 этаже "Башни Федерации", через которые можно смотреть на московские фейерверки. В праздничную ночь на сцене выступят Дмитрий Маликов и Анна Семенович. Безусловные пункты программы – дискотека и праздничный ужин. В меню: курица тандури, утиная грудка, козий сыр, севиче из лангустинов, филе тюрбо с тремя видами икры и другие деликатесы.

22:00-6:00

Стоимость: от 35000 рублей с человека

Адрес: Пресненская набережная, 12, башня "Федерация"

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"Мозги Берлиоза" в трамвае "Аннушка"

Трамвай-трактир "Аннушка" в новогоднюю ночь провезет по своему стандартному маршруту – от Волочаевской улицы до Чистых прудов и обратно. В салоне могут поместиться около 25 человек, но вот за столом все комфортно не рассядутся. В этом году организаторы предлагают программу "Все включено". В нее входит шестичасовой маршрут, фуршет на 16 человек, шампанское, караоке, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Меню новогоднего стола можно сформировать самостоятельно, заказав блюда с их сайта. Из еды подают румяную хрюшку, шашлык, осетрину, салат "Мозги Берлиоза", "Закуску Бегемота" и "Понтия Пилата". На маршруте предусмотрены остановки, так что во время праздника можно будет посмотреть фейерверк.

23:30-5:30

Стоимость: 5000 рублей с человека без фуршета и шампанского (еду можно принести с собой), 9000-10000 рублей с человека с фуршетом и шампанским

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Хаус в баре "Стрелка"

Фото: facebook.com/Strelka Bar

В cамую важную ночь в году на "Стрелке" будет барбекю во дворе, коктейли на основе Belvedere, подарки, меню от шеф-повара бара для тех, кто придет до полуночи, и закуски на гриле для тех, кто подтянется после 01:00. Также обещают открыть террасу единственный раз за зиму. Но главное на новогодней вечеринке – музыка. За нее будут отвечать Гийом Леспинасс и Луи Де Ля Горс (вместе – The Pilotwings). Кстати, на тусовке будет дресс-код: всех просят прийти в стиле holographic.

22:00-6:00

Цена: с 22:00 до утра – 6000 рублей; с 01:00 до утра – 4000 рублей

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New Year Noir в баре Powerhouse

Фото: facebook.com/Powerhouse Moscow

Powerhouse задаст мрачно торжественный тон вечера. Обещают, что на одну ночь бар станет особняком со свечами, зеркалами, русским меню и домашней настойкой. Выступят OBERWAVE, Elektromonteur, группа "Ветерок", Дуся Лерер и трио Игоря Яковенко. Билеты уже в предпродаже.

21:00-6:00

Цена: билет "До полуночи" – 2500 рублей в предпродаже, 3000 рублей – на входе

В цену включены русский стол и настойки

Билет "После полуночи" – 1500 рублей в предпродаже, 2000 рублей – на входе. Вход после 00:00. Включены настойки и танцы

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Электропоп в Усачевском рынке



Звучит дико, но это правда – впервые праздник можно отпраздновать на рынке. 2-й этаж Усачевского станет сценой, хедлайнером тусовки будет электропоп-группа Tesla Boy. Из еды: полдюжины устриц, запеченный рождественский гусь, манты с лососем, японские шашлычки и другие деликатесы. Но не больше двух в одни руки. В планах также поздравление президента на куполе рынка и песни в караоке на английском.



Усачевский рынок

улица Усачева, 26

22:30–06:00

Стоимость: 5.000 рублей – 2 любых праздничных блюда и 2 бокала коктейля и игристого

Ксения Сергиенко