Встретить Новый год в парке: куда идти и чего ждать

В этом году программу для самой главной ночи в году подготовили 25 парков Москвы. Праздник начнется 31 декабря в 22:00 и закончится 1 января в 03:00 (напомним, что метро будет работать круглые сутки). Классный бонус – гостям будут раздавать мандарины и бенгальские огни. Рассказываем про планы семи центральных парков столицы.

Вход на все площадки, кроме катка в парке Горького, бесплатный.

Парк "Зарядье"

Джаз, классика, народные песни и кавер-треки популярных хитов – все это часть музыкальной программы Нового года в "Зарядье". Танцевать не просто можно, но и нужно. Тем более, что Деды Морозы (а их будет очень много) пригласят всех поучаствовать в танцевальном баттле. Кстати, самым активным участникам подарят сувениры, а специально для детей выступит оркестр "Снеговиков" и уличный театр "Черный квадрат" с жонглерами и фокусами. Советуем всем, кто соскучился по танцам на свежем воздухе.

Парк Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У Нового года в Парке Горького классное название "НГ в ПГ". Круче только сама концепция праздника: он пройдет на катке под сеты, которые столичные диджеи сыграют на настоящем виниле. После боя курантов на сцену катка выйдет хедлайнер ночи – коллектив Антохи МС. И да, салют тоже будет.

Взрослый билет: от 1200 рублей

Детский билет (от 7 до 14 лет): от 800 рублей

Парк "Сокольники"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На фонтанной площади пройдет международный карнавал – "Удар за ударом, в ритме планеты", где выступят скандинавские и балканские группы, а станцует ирландский коллектив. Кстати, обещают бумажные и неоновые шоу – будет что выложить в Инстаграм. Кроме того, установят арт-зону "Елки мира" (это как пресс-волл, только новогодний). Советуем всем, кто любит тематические вечеринки на улице.

Сад "Эрмитаж"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Главная фишка Нового года в "Эрмитаже" – интерактивный арт-объект "Звездная ночь", который установят специально для праздника: гости прикоснутся (в прямом смысле) к творчеству Винсент Ван Гога. На празднике будет театральная программа, за которую отвечает студия "Квадрат", обещают грандиозный перформанс. Новогодние персонажи в парке тоже будут: Дед Мороз со Снегурочкой выйдут к гостям в 23:00. Для всех, кто любит искусство.

Сад имени Баумана

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Новогодняя программа в Саду Баумана начнется с мастер-классов: в шатре катка научат делать снежинки из бисера и стекла, символ года из папье-маше и елочки из замши. Помимо диджей-сетов, в программе выступления духового оркестра Main Stream Band и кавер-группы DB-Band. А детям Дед Мороз со Снегурочкой расскажут сказку о чудесах новогодней ночи. Если кайфуете от духовых инструментов и дискотек до утра, вам сюда.

Парк Победы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Гала-концерт – главная часть новогодней программы. Здесь выступят певцы вокальных конкурсов: "Золотой граммофон", "Голос" и "Новая волна". Хэдлайнерами вечера станут Лия Саркисян (знакомая по шоу "Х-фактор. Главная сцена" и "Голос") и Арцвик Арутюнян (представлял Армению на "Евровидении–2017"). Образовательная программа тоже предусмотрена: в перерывах между песнями ведущий будет рассказывать о новогодних традициях регионов России. Также в планах флешмоб с бенгальскими огнями. Подходит для тех, кто живет рядом.

Таганский парк

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

У праздника в Таганском парке символичное название – "Сияющий Новый год". Его главная площадь будет сиять в прямом смысле, ведь планируется световое представление и лазерное шоу от коллектива "Лаборатория огня". Не обойдется и без музыки с танцами. Выступать будут кавер-группа RAYMOND BAND и хореографический коллектив Royal Ballet. Кульминацией вечера будет дискотека. Вечеринка понравится всем, кто фанатеет от светомузыки.

Ксения Сергиенко