До 22 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 28 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 20 до 22 градусов тепла прогнозируется в Москве в субботу, 28 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 17–22 градусов, местами тоже ожидаются небольшие осадки.

Ветер будет северный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что дожди накроют Московскую область в воскресенье, 29 июня. По его данным, ночь на воскресенье ожидается прохладной, температура может опуститься до 10 градусов.

Также "Роскосмос" опубликовал фото со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М" циклона "Зирос", который принес осадки и похолодание в Москву. В госкорпорации подчеркнули, что 27 июня этот циклон проходил над столичным регионом.