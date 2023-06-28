Вручение премии "Импульс добра" состоялось в Москве

Фото: пресс-служба Фонда "Наше будущее"

Вручение ежегодной XI Всероссийской премии "Импульс добра" прошло в Москве 28 июня. Мероприятие приурочили к Международному дню социального бизнеса.

Премия "Импульс добра" учреждена Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" в 2011 году. Ее цель – поощрять лучших специалистов в области социального предпринимательства и популяризировать сферу подобного бизнеса в стране.

Призовой фонд премии в этом году составил 3,75 миллиона рублей, бюджет каждой номинации – 750 тысяч. Оргкомитет принял 355 заявок из 58 регионов, среди которых активнее всего проявили себя Москва и Подмосковье, Ханты-Манскийский автономный округ – Югра, Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Церемония вручения премии состоялась в рамках форума "Социальное предпринимательство. В ритме будущего" фестиваля "Импульс добра". Победителей определили в шести номинациях. В частности, звание "Лучший социальный предприниматель России" получил основатель компании "РОББО" Павел Фролов из Санкт-Петербурга. Номинации "Открытие года" удостоился сервис по поиску работы hh.ru.

Категорию "Амбассадор социального предпринимательства" разделили на несколько подноминаций. Среди представителей государственной власти ее удостоилась замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. В подноминации "Инфлюенсер" победителем стала основатель сообщества "Добрый бизнес" Юлия Бондарева из Москвы.

Премии "Компания-лидер" удостоили АО "Атомредметзолото" из Забайкальского края. В подноминации "СМИ" лучшими признаны столичное онлайн-издание "Мел" и радиохолдинг из Нижегородской области ООО "Радар".

Ранее на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялась церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. В ней приняли участие артисты из 10 стран. На красной дорожке появились такие знаменитости, как Оксана Федорова, Яна Рудковская и Настасья Самбурская.