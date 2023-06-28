Эксперт рассказала, как действовать, если постоянно не хватает денег до зарплаты

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Постоянная нехватка денег до зарплаты может свидетельствовать о внутренних проблемах, предупредила психолог, аналитик финансового менеджмента Наталья Иванова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, сначала необходимо проанализировать, как часто возникает такая ситуация. Если денежных средств не хватает постоянно, значит человек выбрал неправильную стратегию – расходы превышают доходы. Эксперт отметила, что с такой проблемой могут столкнуться люди с разным уровнем зарплаты.

После того, как человек осознал, что придерживается ошибочной стратегии, стоит начать записывать свои траты. Иванова объяснила, что это поможет понять, на что уходит большая часть денег. Специалист подчеркнула, что не нужно сразу вводить какие-то ограничения.

"Любое ограничение нашего "внутреннего ребенка" приведет к тому, что мы не сможем погасить эту потребность", – добавила она.

Эксперт рекомендовала проработать этот момент с психологом, поскольку импульсивные траты, как правило, имею причину. Например, человек предпочитает занимать детскую позицию, при которой его финансовые проблемы решает кто-то другой.

По словам Ивановой, самым сложным шагом будет взять на себя ответственность за планирование своего бюджета. Она посоветовала обратить внимание на свою зарплату и подумать над тем, есть ли возможность повысить свой заработок. Это можно сделать, пройдя курсы повышения квалификации, усовершенствовав имеющиеся навыки или увидев новые точки развития своего бизнеса.

Не менее важно, чтобы человек задумался, почему он совершает импульсивные покупки. Психолог рассказала, что есть простой способ определить причину: следует начать вести список, в котором будут перечислены покупки и то, какие чувства возникали в процессе их приобретения.

Специалист подчеркнула, что человек никогда не сможет полностью закрыть свои эмоциональные потребности товарами, однако будет пытаться сделать это вновь.

"Это говорит о том, что покупки не решают эмоциональных проблем, а являются некой дозой, как для наркомана: поддерживают иллюзию того, что все хорошо", – объяснила она.

Когда внутренние проблемы будут решены, тогда и неосознанных трат станет в разы меньше, заверила Иванова. Если человек не может самостоятельно решить существующую проблему, следует обраться за помощью к психологу, резюмировала она.

Ранее профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев дал россиянам несколько советов по сохранению средств в период неопределенности.

Эксперт порекомендовал сформировать максимально гибкий финансовый план, учитывая такие факторы, как инфляция и расходы в непредвиденных обстоятельствах. Специалист призвал учесть базовые обязательные расходы и определить необходимый для проживания минимум, а также статьи расходов, от которых при случае можно отказаться.



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