В РФ предложили исключить наказание за фейки о добровольцах вне зоны СВО

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Депутаты от партии "Новые люди" предложили исключить уголовную и административную ответственность за дискредитацию добровольческих подразделений и частных военных компаний (ЧВК), ведущих деятельность вне зоны боевых действий. Соответствующие законопроекты были направлены в правительство России, сообщает пресс-служба фракции.

"Депутаты фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство РФ законопроекты, которые исключат уголовную и административную ответственность за распространение негативной информации о добровольческих формированиях и ЧВК, если она не касается работы в зоне боевых действий", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Парламентарии предлагают пересмотреть законодательство путем внесения изменений в уголовную статью 207.3 и административную статью 20.3.3. В случае распространения фейков о российской армии и добровольческих подразделениях наказание по уголовной статье может составить до 15 лет лишения свободы, по административной физическому лицу могут выписать штраф до 50 тысяч рублей, должностному – до 200 тысяч рублей, юридическому – до 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в Вооруженные силы (ВС) РФ приняли более 117 тысяч контрактников и добровольцев. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя подобные цифры, сообщил, что работа над доукомплектованием ВС РФ продолжится.



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