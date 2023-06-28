Врач назвала орех, который поможет укрепить сердце

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Орех макадамия поможет укрепить сердце и будет способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В составе ореха макадамия много ненасыщенных жирных кислот.

"Ненасыщенные жирные кислоты прекрасно воздействуют на сердце, предотвращают заболевания сердечно-сосудистой системы. Они снижают уровень воспаления. Мы знаем, что именно воспаление провоцирует отложение холестерина в сосудистой стенке. Также жирные кислоты в составе ореха понижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего", – говорит специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог В макадамии достаточно много калия. Он оказывает мочегонное действие и понижает давление, тем самым снижая нагрузку на сердце. В орехе достаточно много магния. Он способствует расширению сосудистой стенки.

Поскольку макадамия содержит много калорий, людям с избыточным весом рекомендуется есть не более 30 граммов орехов в день. Остальным можно употреблять 40–50 граммов.

"Орехи можно есть не только в качестве перекуса, но и добавлять в основное блюдо. Например, с какими-нибудь овощами. Если мы в тот же салат положили эти орехи, он становится полезным, сытным, объемным и хорошо насыщает. Также можно сделать какие-нибудь десерты с добавлением макадамии", – посоветовала диетолог.

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