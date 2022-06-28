В Москве за сутки госпитализировали 151 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве госпитализировали 151 человека с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В городе выздоровели еще 280 пациентов. Всего болезнь перебороли свыше 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа выявлено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За минувшие 24 часа в столице скончались 15 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее британские ученые заявили, что в 2021 году вакцинация от коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 185 странах. Исследователи отмечают, что достижение 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще порядка 600 тысяч жизней.

