Юрист раскрыл популярные уловки мошенников на сайтах объявлений

08:23
Фото: depositphotos/dedivan1923
Адвокат Кирилл Данилов раскрыл популярную у мошенников схему на сайтах бесплатных объявлений. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Финансист предупредил, что сразу после размещения объявления о продаже товара злоумышленники могут связаться с продавцом через указанные им социальные сети или мессенджеры.
В ходе переписки аферисты чаще всего предлагают провести предварительную оплату и запросить данные банковской карты. Для правдоподобности они могут использовать поддельные скриншоты банковских приложений или электронные чеки.
По словам Данилова, на таких сайтах невозможно избежать риска потери денег или имущества, в связи с чем следует быть осторожным и проверять присылаемые чеки на подлинность с помощью сервиса ФНС.
Ранее россиянам рассказали о способах защиты банковских карт в период летних отпусков. По словам экспертов, необходимо всегда информировать банк о предстоящей поездке за рубеж и оставить финансовой организации ваши контактные данные. Кроме того, лучше всего держать на карте только ту сумму, которую планируется использовать в ближайшее время.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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