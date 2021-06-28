Юрист раскрыл популярные уловки мошенников на сайтах объявлений

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Адвокат Кирилл Данилов раскрыл популярную у мошенников схему на сайтах бесплатных объявлений. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Финансист предупредил, что сразу после размещения объявления о продаже товара злоумышленники могут связаться с продавцом через указанные им социальные сети или мессенджеры.

В ходе переписки аферисты чаще всего предлагают провести предварительную оплату и запросить данные банковской карты. Для правдоподобности они могут использовать поддельные скриншоты банковских приложений или электронные чеки.

По словам Данилова, на таких сайтах невозможно избежать риска потери денег или имущества, в связи с чем следует быть осторожным и проверять присылаемые чеки на подлинность с помощью сервиса ФНС.

Ранее россиянам рассказали о способах защиты банковских карт в период летних отпусков. По словам экспертов, необходимо всегда информировать банк о предстоящей поездке за рубеж и оставить финансовой организации ваши контактные данные. Кроме того, лучше всего держать на карте только ту сумму, которую планируется использовать в ближайшее время.

