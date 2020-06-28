Биатлонист Чепиков о поправках в Конституцию: нам всем сейчас нужно объединиться

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Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, участник шести Олимпийских игр Сергей Чепиков считает, что россиянам необходимо объединиться в период проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает "Московский комсомолец".

Он отметил важность поправок о суверенитете и целостности границ РФ. По его словам, эти поправки выверены рабочей группой, в том числе была проделана серьезная работа ее руководителем – Крашенинниковым Павлом.

По его словам, поправки в том числе актуальны в связи с международной ситуацией. Они, по его мнению, важны для внутренней стабильности, уверенности в завтрашнем дне у россиян.

"Да, некоторые блогеры негативно высказываются, но мне кажется, это все прозападные течения, которые хотят дискредитировать голосование. На мой взгляд, нам нужно сейчас всем объединиться и их принимать", – пояснил спортсмен.

В России за три дня более 30 миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, явка составила 28,46%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. За процессом голосования следят около 500 тысяч наблюдателей.

