Независимый наблюдатель отметила отсутствие нарушений в ходе голосования

14:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Голосование по поправкам в Конституцию РФ на участке № 2563 и на дому у закрепленных за ним граждан в Москве проходит без нарушений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на наблюдателя от Общественной палаты города Ирину Хидирову.
"Как наблюдатели от Общественной палаты мы принимаем участие во всех процедурах голосования, включая наблюдение за голосованием на дому. Избирательный участок работает в штатном режиме без каких-либо нарушений", – рассказала Хидирова.
Она отметила, что в момент открытия участка и до настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая нарушения. Хидирова добавила, что голосование на дому также проходит в штатном режиме. По ее словам, в каждом случае соблюдаются обязательные требования санитарной безопасности.
В России за три дня более 30 миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, явка составила 28,46%.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. За процессом голосования следят около 500 тысяч наблюдателей.
Международные наблюдатели отметили уникальность организации голосования в России
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