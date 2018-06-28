Полицейские в Москве помогли иностранцу вернуть забытый в такси чемодан

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Столичные полицейские помогли иностранному туристу вернуть вещи, забытые им в такси, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился иностранец, имевший при себе паспорт болельщика чемпионата мира по футболу. Мужчина рассказал, что ехал в такси от станции метро "Проспект Мира" до хостела. Он расплатился с водителем, подошел к зданию и только тогда вспомнил, что оставил в багажнике чемодан с личными вещами, однако машина к этому моменту уже уехала.

Правоохранители установили местонахождение машины. Как выяснилось, водитель не сразу обнаружил забытый пассажиром багаж, а затем не знал, куда его отвезти. После того как с ним связались полицейские, таксист привез чемодан владельцу.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Столичные стадионы "Лужники" и "Спартак" примут 12 игр, всего же мероприятие пройдет в 11 городах страны.