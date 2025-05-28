Основатель НРК Волынец: штраф за ненадлежащее воспитание детей усугубляет проблему

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Основатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец не поддержала инициативу о повышении штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Свое мнение она озвучила в эфире радио КП.

"Необходимо улучшать профилактическую работу с такой семьей, помогать ей всячески, то есть не карать, не наказывать родителей непутевых, а всячески содействовать тому, чтобы в семье все было хорошо", – высказалась Волынец.

Она считает, что несколько подобных штрафов могут быть в суде основанием для лишения родительских прав или ограничения в них.

"А в суде далеко не всегда есть возможность, время и желание докапываться, за что же все-таки этот штраф был назначен. За переход в неположенном месте? А кто из нас может похвастаться тем, что он никогда не нарушает правила дорожного движения?" – задалась вопросом основатель НРК.

По ее словам, причиной большинства случаев, когда взрослых лишают родительских прав, – это алкоголизм. Волынец считает необходимым сопровождение таких людей, помощь им с трудоустройством и социализацией.

Инициативу о повышении штрафов для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка одобрил кабмин. Предложение предполагает увеличение максимального штрафа в четыре раза – до двух тысяч рублей, а минимального – в пять раз, до 500 рублей.

Данный штраф не повышался с 2007 года и потерял экономическую актуальность, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.